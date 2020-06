Mit einer Performance auf einem Berggipfel in 3000 Metern Höhe macht diese Stangenakrobatin auf die Not ihrer Branche aufmerksam. Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa Quelle: Laurent Gillieron

Eine Rakete startet vom chinesischen Weltraumbahnhof Xichang. An der Raketenspitze ist der letzte Beidou-Satellit angebracht, den China für sein eigenes... Quelle: Jiang Hongjing

In der kanadischen Metropole Toronto sollen Kuppeln die Corona-Ansteckung von Teilnehmern eines Yoga-Kurses verhindern. Foto: Zou Zheng/XinHua/dpa Quelle: Zou Zheng

Ein Storch fliegt bei aufgehender Sonne über eine Wiese in Baden-Württemberg. Foto: Thomas Warnack/dpa Quelle: Thomas Warnack

Ein Geflüchteter in seinem selbstgebauten Laden in einem Übergangslager auf der Insel Lesbos. Foto: Angelos Tzortzinis/DPA Quelle: Angelos Tzortzinis

Das Schloss Sanssouci in Potsdam wird im Rahmen der Aktion "Night of Light" rot beleuchtet. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Quelle: Soeren Stache

Hitze in Spanien: Das Thermometer zeigt in Sevilla 46 Grad an. Foto: Eduardo Briones/EUROPA PRESS/dpa

