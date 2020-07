In der Nähe des St. Mary's-Leuchtturms im britischen Whitley Bay erscheint ein Regenbogen am Horizont. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa Quelle: Owen Humphreys

US-Präsident Donald Trump verlässt das Weiße Haus und macht sich auf den Weg zum Trump National Golf Club in Sterling. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa Quelle: Patrick Semansky

Kinder spazieren bei Sonnenuntergang auf einem Hügel in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Foto: Anjum Naveed/AP/dpa Quelle: Anjum Naveed

Mit Mund- und Sonnenschutz nehmen drei Nonnen auf dem Petersplatz in Rom am Angelus-Gebet von Papst Franziskus teil. Foto: Riccardo De Luca/AP/dpa Quelle: Riccardo De Luca

Am Frankfurter Flughafen sind am ersten Ferienwochenende in Hessen wieder etwas mehr Reisende unterwegs. Foto: Andreas Arnold/dpa

Quelle: Andreas Arnold