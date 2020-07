Des einen Leid ist des anderen Freud' - heißt es im Volksmund. In Bangladesch ist nach mehreren Überschwemmungen die Nachfrage nach kleinen Booten immens gestiegen -... Quelle: Suvra Kanti Das

Ein Arbeiter klebt Porträts von Mitarbeitern des Gesundheitswesen an die Fassade der Opera Bastille in Paris. Die Aktion wurde von der Gemeinschaft... Quelle: Anne-Christine Poujoulat

Rund 400 Drohnen fliegen am Himmel über Südkoreas Hauptstadt Seoul. Es werden Botschaften und Bilder als Dankeschönan das medizinische Personal, das bei der... Quelle: Lim Hwa-Young

Anwohner schwimmen neben einem überfluteten Pavillion, nachdem der Fluss Jangtsekiang in Wuhan (China) über die Ufer getreten ist. Foto: -/CHINATOPIX/AP/dpa Quelle: -

Ein jüdisch-orthodoxer Mann mit Mundschutz schwimmt an einem für Männer getrennten Strand in Tel Aviv, Israel. Foto: Oded Balilty/AP/dpa Quelle: Oded Balilty

Ein Demonstrant vor dem Mercedes-Benz-Schulungszentrum in Stuttgart drückt seinen Unmut gegenüber Daimler mit einem Banner in luftiger Höhe aus. Foto: Tom Weller/dpa Quelle: Tom Weller

Das knapp einen Monat alte Kälbchen ist der erste Wisentnachwuchs auf der Halbinsel Damerower Werder in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Quelle: Bernd Wüstneck

Teilnehmer fotografieren sich während einer vorgetäuschten Auslandsreise in einer Flugzeugkabine am Taipei Songshan Airport. Foto: Chiang Ying-Ying/AP/dpa Quelle: Chiang Ying-Ying

Journalisten sitzen am Tag der Bekanntgabe des positiven Corona-Tests des brasilianischen Präsidentens Bolsonaros in einigem Abstand zu seiner Residenz in Brasilia....

Quelle: Eraldo Peres