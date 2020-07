Eine Frau betet in Potocari auf dem Gedenkfriedhof für die Opfer, die bei dem Massaker in Srebrenica im Jahr 1995 ums Leben gekommen sind. Das größte Massaker in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg jährt sich am Samstag zum 25. Mal. Foto: Kemal Softic/AP/dpa

