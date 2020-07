Mit Mundschutz, aber frisch toupiert. Wählerin bei der Stimmabgabe im polnischen Rybnik. Polen entscheidet heute in einer Stichwahl über den Präsidenten. Foto: Petr... Quelle: Petr David Josek

Unterstützer und Aktivisten der Protestaktion "Beltretter" halten ein Banner mit dem Text "Ostsee schützen. Tunnelbau stoppen!" und ein blaues Kreuz, während sie in... Quelle: Christian Charisius

Durch ein Unwetter in Mizunami, Japan, ist ein mehr als 40 Meter langer und vermutlich 1.200 bis 1.300 Jahre alter Baum in einem buddhistischen Schrein umgefallen.... Quelle: -

Mann vor der Skyline von Melbourne: Die Millionen-Metropole geht wegen eines starken Anstiegs der Infektionen erneut in einen Lockdown - und zwar gleich für sechs... Quelle: Daniel Pockett

US-Präsident Donald Trump lehnt Masken in der Corona-Krise für sich selber eigentlich ab - nun hat er bei einem Besuch in einem Militärkrankenhaus bei Washington doch ... Quelle: Patrick Semansky

Ein Demonstrant ruft während einer regierungskritischen Demonstration in Tel Aviv durch ein Megafon. Tausende Israelis demonstrierten gegen Premierminister Netanjahu... Quelle: Ilia Yefimovich

Am Fenster eines Bordells in der Herbertstraße hängen Transparente. Prostituierte demonstrieren für die Öffnung der Bordelle auf St. Pauli in Hamburg. Diese sind zur...

Quelle: Markus Scholz