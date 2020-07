Der Schatten eines Radfahrers zeichnet sich in Licht der Abendsonne auf dem Asphalt einer Straße in der Innenstadt ab. Foto: Peter Kneffel/dpa Quelle: Peter Kneffel

Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ist wegen der Corona-Pandemie eine weitgehende Maskenpflicht in Kraft getreten. Foto: Clara Margais/dpa Quelle: Clara Margais

Der Fluss Jangtse ist über seine Ufer getreten und hat Überflutungen in der Stadt Wuhan verursacht. Foto: Xiao Yijiu/XinHua/dpa Quelle: Xiao Yijiu

Julia Görges hält sich den umgeknickten Fuß. Aufgrund einer Verletzung beim Sprung muss sie das Spiel in Berlin aufgeben. Foto: Andreas Gora/dpa Quelle: Andreas Gora

In der Nacht hatten in Berlin-Neukölln sechs Autos in einer offenen Garage gebrannt. Durch die starke Rauchentwicklung war auch ein benachbartes Wohngebäude betroffen....

Quelle: Britta Pedersen