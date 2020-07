Kurioser TV-Transport am Niederrhein: Weil der neu gekaufte Fernseher nicht in den Kofferraum gepasst hat, kam das Gerät auf das Autodach - nur mit zwei Händen als Sicherung. "Macht den Fernseher kurzerhand um 225 Euro teurer", so die Polizei. Foto: ---/Polizei Wesel/dpa

