Ein Liverpool-Fan in Großbritannien zeigt seine große Leidenschaft weit sichtbar: Sein Haus ist in den Farben des Fußballvereins geschmückt. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa Quelle: Peter Byrne

Ein Riesenpanda-Baby macht in einem Themenpark in Südkorea seine ersten Gehversuche. Foto: ---/XinHua/ Everland/dpa Quelle: ---

Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt machen mit ihren Unterschriften auf ihre schwierige Arbeitssituation aufmerksam. Foto:... Quelle: Martin Schutt

Bewohner vom neuen Corona-Hotspot im bayrischen Rehau können sich in einem Corona-Testmobil testen lassen. Foto: Nicolas Armer/dpa Quelle: Nicolas Armer

Erntehelfer aus Polen und der Ukraine pflücken auf einem Feld des Erdbeerhof Glantz in der Nähe der Ostsee Erdbeeren. Die Erdbeersaison in Mecklenburg-Vorpommern... Quelle: Jens Büttner

Händler richten ihr Vieh für den Verkauf auf einem Markt in Pakistan her. Wegen des islamischen Opferfests Eid ul-Adha, das Ende des Monats beginnt, steigt die... Quelle: Ahmad Kamal

Start in den Tag mit Musik: Ein Mann spielt in Stuttgart im Licht der aufgehenden Morgensonne Gitarre. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Quelle: Sebastian Gollnow

Eine Demonstrantin wird bei Protesten gegen den israelischen Ministerpräsidenten Bejanmin Netanjahu in der Nähe seiner offiziellen Residenz in Jerusalem weggetragen.... Quelle: Ilia Yefimovich

Mitten im Hochsommer spielt das Wetter in Tschechien verrückt: Nach einem Hagelsturm steht ein Mann in einer Pfütze aus geschmolzenen Hagelkörnern. Der Sturm zog über ... Quelle: Libor Zavoral

In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá haben Tauben einen Mann liebgewonnen. Es könnte an dem Brot in seiner Hand liegen. Foto: Fernando Vergara/AP/dpa

Quelle: Fernando Vergara