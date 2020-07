Blick in die bisherige Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Am Donnerstag wurde Richtfest für das größte Bauprojekt in der Geschichte der HSB gefeiert....

Quelle: Matthias Bein

Katalonien feiert den Tag des Buches, der verschoben wurde, nachdem er am 23. April wegen der Ausgangssperre nicht gefeiert werden konnte. Foto: Marc Brugat/EUROPA...

Quelle: Marc Brugat

Technische Anlagen des Elektrolyseurs einer Produktionsanlage für Wasserstoff stehen auf dem Gelände der EWE in Elsenfeld (Niedersachsen). Der niedersächsische...

Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Eine Hummel sammelt in der Blüte einer Stockrose Pollen ein. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Quelle: Jens Büttner

Ein Lieferbote mit Mundschutz ums Kinn legt eine Pause in Peking, China ein. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Quelle: Andy Wong

Die angehaltene Olympia-Countdown Uhr steht vor dem Zentralbahnhof in Tokio. Eigentlich hätten an diesem Freitag die Olympischen Spiele in Tokio beginnen sollen....

Quelle: Lars Nicolaysen

Kinder spielen auf der Straße, während heftige Regenfälle über der Stadt Delhi in Indien niedergehen. Foto: Manish Rajput/Sopa Images/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Quelle: Manish Rajput/Sopa Images

Störche fliegen in einem Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg kurz vor Sonnenaufgang am Himmel. Foto: Thomas Warnack/dpa

Quelle: Thomas Warnack

Nach dem Speiel gegen Chelsea feiern Liverpools Trainer Jürgen Klopp und seine Mannschaft den Premier League-Titelgewinn. Foto: Paul Ellis/PA Wire/dpa

Quelle: Paul Ellis

Nach 30 Jahren endlich wieder englischer Fußballmeister: Fans des FC Liverpool feiern mit einem Feuerwerk den Sieg ihres Teams. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Quelle: Peter Byrne

Ein Riesenrad steht auf dem Königsplatz in München. Mit dem Programm "Sommer in der Stadt" sollen Schausteller unterstützt werden, denn wegen der diesjährigen Absage...

Quelle: Peter Kneffel

Kampf um den Ball zwischen Gaetano Castrovilli (hinten) vom AC Florenz und Danilo D'Ambrosio von Inter Mailand: Ein torloses Remis hat den italienischen Fußballclub...

Quelle: Luca Bruno