Unter dunklen Regenwolken leuchten die Sonnenblumen auf einem Feld in Brandenburg umso heller. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Quelle: Patrick Pleul

Auf einem großen landwirtschaftlichen Betrieb in Mamming in Niederbayern hat es einen Corona-Ausbruch unter Erntehelfern gegeben. Nun stehen fast 500 Menschen unter... Quelle: Armin Weigel

Greenpeace-Aktivisten versenken vor der Insel Rügen große Granitblöcke in der Ostsee. Damit wollen die Umweltschützer verhindern, dass der Boden von Fischern mit... Quelle: Stefan Sauer

Nach vergeblichen Versuchen, Schwein Bobby zum Schlachter zu bringen, darf das Tier am Leben bleiben - es hat sogar seinen eigenen Instagram-Account bekommen. Foto:... Quelle: Mohssen Assanimoghaddam

Frisch gepflückte Kirschen der Sorte "Regina" liegen in einem Obstbaubetrieb in Kisten. Im Alten Land geht die Hochsaison der Kirschernte allmählich dem Ende zu.... Quelle: Daniel Bockwoldt

Besucher betrachten die Illumination in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Während der Sommermonate bis in den Herbst erstrahlen nach Einbruch der Dunkelheit die...

Quelle: Peter Steffen