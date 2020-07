Bitte einsteigen: Das "Virgin Galactic Spaceship" des Herstellers The Spaceship Company steht kurz davor, eine wichtige Serie von Testflügen zu starten. Innerhalb... Quelle: -

Unter dem Motto "Herr Tschentscher, wir müssen reden" haben Sexarbeiterinnen und Bordellbetreiber auf St. Pauli in Hamburg erneut für eine Wiederzulassung der... Quelle: Daniel Reinhardt

Nach vier Monaten können Gläubige wieder an einem Gottesdienst in der Kathedrale "Nossa Senhora da Conceição Aparecida" in Sao Paulo teilnehmen. Foto: Thiago...

Quelle: Thiago Leon