Der spanische König Felipe VI. und seine Frau, Königin Letizia, besuchen ein Fischerboot im Hafen von Santoña. Das Paar hat in Kantabrien seine Rundreise durch... Quelle: Juan Manuel Serrano Arce

Eine Mitarbeiterin steht auf einem Teil von Ai Weiweis Kunstwerk "Geschichte der Bomben", das im Imperial War Museum in London ausgestellt ist. Das Werk, das 50... Quelle: Jonathan Brady

Ein Demonstrant mit Gasmaske bei einem "Black Lives Matter"-Protest vor dem Mark O. Hatfield Bundesgericht. In den USA reißen die Proteste gegen Polizeigewalt und... Quelle: Marcio Jose Sanchez

Aus Protest gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu hat ein Künstler mit der Installation "Letztes Abendmahl" in Tel Aviv ein Zeichen gesetzt. Foto: ... Quelle: Oded Balilty

Das Ribblehead-Viadukt in Yorkshire ermöglicht Zügen die Überfahrt über die Ribble. Den Blick ins Grüne gibt es für die Fahrgäste gratis dazu. Foto: Richard... Quelle: Richard Mccarthy

Hunderte von muslimischen Pilgern umkreisen mit Abstand die Kaaba in Mekka. In diesem Jahr sind auf der Wallfahrt nur wenige Tausend Pilger zugelassen. Foto: Str/AP/dpa Quelle: Str

Eine Radfahrerin fährt über den Schwarzenbergplatz in Wien und erfrischt sich an den Wasserfontänen auf dem Platz. Foto: Guo Chen/XinHua/dpa Quelle: Guo Chen

Bitte einsteigen: Das "Virgin Galactic Spaceship" des Herstellers The Spaceship Company steht kurz davor, eine wichtige Serie von Testflügen zu starten. Innerhalb... Quelle: -

Unter dem Motto "Herr Tschentscher, wir müssen reden" haben Sexarbeiterinnen und Bordellbetreiber auf St. Pauli in Hamburg erneut für eine Wiederzulassung der... Quelle: Daniel Reinhardt

Nach vier Monaten können Gläubige wieder an einem Gottesdienst in der Kathedrale "Nossa Senhora da Conceição Aparecida" in Sao Paulo teilnehmen. Foto: Thiago...

