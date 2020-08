Ein Kiebitzküken (Vanellus vanellus) sucht in einem Park in Singapur nach Futter. Foto: Then Chih Wey/Xinhua/dpa

Quelle: Then Chih Wey

Der Quickborner Jens Gaude zerschlägt auf dem Sportplatz des SV. Rugenbergen mit seinem Ellenbogen eine Kokosnuss. Der Norddeutsche hat insgesamt 87 Kokosnüsse mit...

Quelle: Johanna Reumann

Die gegenwärtige Hitze lässt sich auch in Sellin auf Rügen am besten am Strand aushalten. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Quelle: Stefan Sauer

Wo sonst ließe sich die Mecklenburgische Seenplatte in diesen Tagen besser genießen als auf dem Wasser? Motorboote und Paddler fahren aus der Diemitzer Schleuse....

Quelle: Jens Büttner

Ein medizinischer Mitarbeiter in der philippinischen Hauptstadt Manila überprüft Stühle in einer Sporthalle, bevor dort ein kostenloser Corona-Test durchgeführt wird. ...

Quelle: Aaron Favila

Ein Mann und eine Frau mit Mundschutz fahren in Regenmänteln durch die chinesische Stadt Wuhan. Foto: -/Kyodo/dpa

Quelle: -

Hitzewelle in Deutschland: Dieser Junge in Mecklenburg-Pommern erfrischt sich mit kaltem Wasser aus dem Gartenschlauch. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Quelle: Jens Büttner

Diese von der Corona-Pandemie inspirierte Straßenkunst ist vor der National Gallery of Victoria in Melbourne zu sehen. Foto: James Ross/AAP/dpa

Quelle: James Ross

Die Sonne scheint kurz nach Sonnenaufgang durch ein Feld mit Sonnenblumen in Baden-Württemberg. Foto: Thomas Warnack/dpa

Quelle: Thomas Warnack

20 Jahre nach der Eröffnung zur Weltausstellung EXPO und Schließung im Jahr 2016 kann der Aussichtspunkt Jahrtausendblick in Rinteln (Niedersachsen) nun wieder...

Quelle: Julian Stratenschulte

An einer Dinosaurier-Replik in Kansas City ist eine überdimensionale Schutzmaske angebracht worden. Mittlerweile wurden in den USA fast fünf Millionen Infektionen mit ...

Quelle: Orlin Wagner

Zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs über Hiroshima betet ein Mann vor dem Kenotaph für die Opfer. Am 6. August 1945 warfen die USA die erste im Krieg eingesetzte...

Quelle: Eugene Hoshiko

Ein Obdachloser in Phoenix steht an seinem Schlafplatz. Das Coronavirus trifft in den USA auch die ohne Dach über dem Kopf. Im Bezirk Maricopa haben sich seit Beginn...

Quelle: Ross D. Franklin