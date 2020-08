Ein Orang-Utan versteckt seinen Kopf unter einer Schachtel. Der Budapester Zoo. Der Zoo und feiert am Sonntag sein 154-jähriges Bestehen. Ob der Menschenaffe sich bis ... Quelle: Zoltan Balogh

Die Christusstatue in Rio de Janeiro ist als Ausdruck der Anteilnahme für die Opfer der schweren Explosion in Beirut in den Farben der libanesischen Nationalflagge...

Quelle: Leo Correa