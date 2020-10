Nahe Ramallah im Westjordanland beginnt die Olivenernte. Foto: Nasser Nasser/AP/dpa

Quelle: Nasser Nasser

Armenischer Artilleriebeschuss hat in der aserbaidschanischen Stadt Ganja Häuser zerstört. Trotz einer vereinbarten Waffenruhe dauern die schweren Gefechte um die...

Quelle: Uncredited

Im Georgengarten in Hannover haben sich die Kastanienbäume herbstlich verfärbt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Quelle: Hauke-Christian Dittrich

In der argentinischen Provinz Cordoba kämpfen Einsatzkräfte gegen Waldbrände. Foto: Nicolas Aguilera/AP/dpa

Quelle: Nicolas Aguilera

Umweltaktivisten hängen an einer Brücke und blockieren so die A3 im Taunus. Sie protestieren gegen die Rodung im Dannenröder Forst in Hessen für den Ausbau der A49....

Quelle: Jörg Halisch

Eine Mitarbeiterin der Frankfurter Buchmesse steht vor der Eröffnungspressekonferenz an einem Buchstand in der Festhalle. Corona-bedingte findet die Messe in diesem...

Quelle: Arne Dedert

Die Rügenbrücke in Stralsund ist bei Tagesanbruch in Nebel gehüllt. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Quelle: Stefan Sauer

Landwirte nehmen an einer Protestaktion gegen ein geplantes neues Tierschutzgesetz auf den Straßen Warschaus teil. Foto: Tomasz Gzell/PAP/dpa

Quelle: Tomasz Gzell

Ein Mann trägt ein Glas samt Goldfisch, das er aus den Trümmern eines Wohnhauses in Berg-Karabach geholt hat. Foto: Uncredited/AP/dpa

Quelle: Uncredited

Pro-Demokratie-Aktivisten halten Laserpointer auf dem Lion Rock in Hongkong. Sie fordern die Freilassung von 12 Aktivisten, die in China festgehalten werden. Foto:...

Quelle: Str

Zirkus- und Schaustellerpfarrer Conrad Herold beim Gottesdienst im Autoscooter auf dem Messeplatz in Magdeburg. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Quelle: Peter Gercke

US-Präsident Donald Trump wirft Gesichtsmasken in die Menge, als er zu einer Wahlkampfkundgebung am Orlando Sanford International Airport im US-Bundesstaat Florida...

Quelle: Evan Vucci

Am umstrittenen Kolumbus-Tag, an dem die Entdeckung Amerikas gefeiert wird, kommt es in der chilenischen Hauptstadt Santiago zu Ausschreitungen. Vor allem indigene...

Quelle: Esteban Felix