Im Jemen hat ein großangelegter Austausch von mehr als 1000 Gefangenen begonnen. Vor drei Wochen hatten die Konfliktparteien die Freilassung von etwa 1080 Menschen zugesagt, die in Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in dem arabischen Land in Gefangenschaft sitzen. Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa

Mohammed Mohammed