10.000 Euro Schaden: Steuergerät eines John Deere Traktors in Altenweddingen gestohlen 

Am Freitag entwendeten unbekannte Täter ein Bediendisplay eines Traktors in Altenweddingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Altenweddingen (vs) - Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, den 25. Februar 2022, gegen 14.00 Uhr in Altenweddingen das Steuergerät / Bediendisplay eines John Deere Traktors. Der Traktor war ein Kundenfahrzeug und auf dem Gelände einer Vertriebs-und Reparaturfirma in Butterkrug abgestellt. Durch die Polizei wurden Videoaufzeichnungen geprüft und der Traktor auf Spuren untersucht. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Der Diebstahlsschaden beträgt circa 10.000 €.