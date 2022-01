14-jähriger Hallenser tot: Polizei appelliert an Unfallfahrer

Ein Schüler verliert am Silvesterabend sein Leben, als er auf der Silberhöhe überfahren wird. Die Polizei wendet sich nun an den Fahrer, der Unfallflucht beging.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem schrecklichen Unfall am Silvesterabend auf der Silberhöhe, bei dem ein 14-Jähriger sein Leben verlor, sucht die Polizei weiter nach dem Fahrer des Unfallwagens. „Wir können nur direkt an den Fahrer oder die Fahrerin appellieren, sich bei der Polizei zu melden. So einen Unfall verursacht doch zumeist niemand in der Absicht, andere zu schaden. Es wird nicht besser, wenn man glaubt, sich aus der Verantwortung stehlen zu können“, sagte Polizeisprecherin Antje Hoppen am Montag der MZ

Unterdessen wertet die Polizei die bislang eingegangenen Hinweise aus. Auch werden nach wie vor Zeugen befragt und gesucht. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein weißer Kleinwagen den Schüler gegen 21.30 Uhr erfasst haben, als der Jugendliche die Freyburger Straße auf Höhe der Erhard-Hübner-Straße querte. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. „Das Auto muss im Frontbereich beschädigt sein. Es könnte jetzt in einer Garage stehen oder zur Reparatur gebracht werden. Wem etwas auffällt, der sollte sich bei der Polizei melden“, so Hoppen.

Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 0345/2241291 Hinweise entgegen.