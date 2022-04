16-Jähriger von Güterzug im Kyffhäuserkreis erfasst und gestorben

Ein junger Mopedfahrer ist in Artern (Kyffhäuserkreis) von einem Zug erfasst worden. Der 16-Jährige ist noch am Unfallort verstorben.

Wie das Lagezentrum Thüringen mitteilte, stürzte der 16-Jährige aus bisher unbekannten Gründen vor dem Bahnübergang von seinem Zweirad, rutschte unter der geschlossenen Schranke durch und wurde von einem vorbeifahrenden Güterzug erfasst. Er starb an der Unfallstelle.