Auf Rückweg aus Halle verschwunden: Wurde vermisster Leipziger (19) ermordet?

Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus Leipzig eingestellt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, sei der Gesuchte leblos aufgefunden worden.

Am Hauptbahnhof Halle war der 19-Jährige zum letzten Mal gsehen worden.

Da der Verstorbene nach ersten Feststellungen offenbar getötet wurde, hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Leiche angeordnet. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 20-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Der 19-Jährige wurde zuletzt am 11. Januar am Hauptbahnhof in Halle gesichtet, nachdem er sich mit einem Bekannten getroffen hatte. Auf dem Rückweg nach Leipzig verschwand er spurlos.