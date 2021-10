Aus Eifersucht: 21-Jähriger schlägt in Merseburg zwei Personen krankenhausreif

Merseburg/MZ - Aus Eifersucht hat ein 21-Jähriger am Samstagnachmittag zwei Personen in Merseburg so schwer verletzt, dass diese im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Verdächtige hatte kurz vor 16 Uhr auf der Weißenfelser Straße eine Personengruppe angegangen. Er stieß dabei mehrere Leute zur Seite, bevor er zwei 19 und 23 Jahre alte Anwesende schlug. Diese kamen ins Krankenhaus, gegen den 21-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

Nur etwa eine Stunde später traf Teil der Personen auf der Marienstraße erneut aufeinander, wieder wurde dabei eine Person verletzt. Um wen es sich handelte, ließ die Polizei zunächst offen.