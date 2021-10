31-Jähriger attackiert Fahrer und Fahrgast in Straßenbahn in Halle

Halle/ DUR/ lb - Ein 31-Jähriger attackierte am Sonntagabend in einer Straßenbahn in Halle den Fahrer und einen weiter Fahrgast - sowohl verbal als auch körperlich.

Gegen 19.30 Uhr riefen die Geschädigten die Polizei, die nach der Tat weitestgehend unversehrt blieben. Der Täter konnte daraufhin an einer Haltestelle am Lübecker Platz gestellt werden.

Gegenüber den Beamten verhielt sich der 31-Jähriger aggressiv, versuchte zu flüchten und schlug um sich, sodass ihm auch Handfesseln angelegt werden mussten.

Aktuell befindet sich der Täter in polizeilichem Gewahrsahm. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Zeitnah soll er einem Richter vorgeführt werden.