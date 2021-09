82-Jährige in Chemnitz von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Chemnitz - Eine Seniorin ist in Chemnitz von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die 82-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Zwickauer Straße in Höhe des Industriemuseums überqueren, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Dabei wurde sie von einer heranfahrenden Tram erfasst. „Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb“, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.