Zwischen Halle und Löbejün: A14 wird wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Vom 17. bis zum 19. Januar kommt es auf der A 14 zwischen Halle und Löbejün zu einer zeitweisen Sperrung einzelner Fahrstreifen in beiden Richtungen. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Halle (Saale)/DUR - Auf der Autobahn A14 finden vom 17. bis zum 19. Januar zwischen den Anschlussstellen Halle Ost und Löbejün Instandsetzungsarbeiten an Schutzeinrichtungen statt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, kommt es hierbei zur zeitweisen Sperrung einzelner Fahrstreifen in beiden Richtungen.

In Richtung Dresden stehen während der Arbeiten noch zwei Fahrstreifen zur Verfügung, auf der Gegenfahrbahn in Richtung Wismar wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Tagesbaustelle vorbeigeleitet.