Petersberg - Ein Mann ist in der Nähe von Petersberg im Saalekreis auf einen Laster aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 28-Jährige wechselte auf der Autobahn 14 aus unbekannter Ursache abrupt die Spur und fuhr ungebremst auf den vor ihm fahrenden Lastwagen auf, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall in der Nacht zum Dienstag unverletzt.