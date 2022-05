Tödlicher Unfall auf der A14: Lkw fährt bei Halle auf Stauende auf - Autobahn gesperrt

Halle (Saale)/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Halle ist am Montagmittag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hatte der Unfallverursacher - dessen Identität noch unklar ist - zwischen den Anschlussstellen Tornau und Peißen in Richtung Leipzig in einer Baustelle das Stauende übersehen und war auf einen anderen Lkw aufgefahren. Zudem wurde ein weiterer Sattelzug in den Unfall verwickelt.

Die Autobahn musste in Richtung Leipzig voll gesperrt werden. Der gesamte Verkehr wird ab der Anschlusstelle Trotha abgeleitet und durch Halle geführt. Im Norden der Stadt brach deshalb ein Verkehrschaos aus. Wie die Polizei am nachmittag erklärte, könne man noch nicht sagen, wann die A14 wieder freigegeben wird. An der Unfallstelle wird eine Brücke neu gebaut. Deshalb ist dort die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h gedrosselt.