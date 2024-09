Könnern. - Autofahrer können ab Montag, 9. September, auf der A14 die Ausfahrt in Könnern im Salzlandkreis zwei Wochen lang nicht mehr nutzen, wie das Infrastrukurministerium mitteilt.

Der Grund: An dem Montag beginnen Sanierungsarbeiten an einer Landstraße 50 nordöstlich von Könnern. Dabei sollen auch Hydranten, Schachtabdeckungen und Straßenabläufe durch neue ersetzt oder angepasst werden, so das Ministerium. Außerdem komme es zu Markierungsarbeiten.

In dieser Zeit werde der Verkehr auf der L50 über Trebitz, Bebitz (L50), Beesenlaublingen (L149), Mukrena und Trebnitz (L85) umgeleitet. Autofahrern, die bei Könnern auf die A14 fahren oder sie dort verlassen wollen, wird empfohlen, die benachbarten Anschlussstellen Plötzkau oder Löbejün zu nutzen.

Am 20. September soll der Feierabendverkehr bereits wieder ungehindert über den sanierten Straßenabschnitt rollen, heißt es von Seiten des Ministeriums. Das Land Sachsen-Anhalt investiert über 300.000 Euro in die Straßensanierung.