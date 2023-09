Zwischen Halle Ost und Peißen sind am Dienstagnachmittag drei Lkw und ein Pkw auf der A14 in einen schweren Unfall verwickelt worden. Einsatzkräfte sind mit Großaufgebot vor Ort.

Mit Video: Toter bei schwerem Unfall auf A 14 - Autobahn in Richtung Magdeburg gesperrt

Halle (Saale) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Halle ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Drei Lastkraftwagen und ein Pkw sind in den Unfall verwickelt. Die Autobahn ist in Richtung Magdeburg voll gesperrt.

Im Video: Tödlicher Unfall auf der A14 - Lkw-Fahrer stirbt

Wie Zeugen vor Ort sagten, soll ein Lkw auf einen anderen Laster aufgefahren sein. Das Gespann habe daraufhin einen Pkw unter einen weiteren Brummi geschoben. Wie durch ein Wunder hat der Pkw-Fahrer den Horror-Crash offenbar überlebt. Der Fahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers kam jedoch ums Leben.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. (Foto: Marvin Matzulla)

Der Unfall passierte auf gerader Strecke zwischen den Anschlussstellen Halle Ost und Peißen. Ob dort eine Baustelle war, ist unbekannt. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde abgefordert.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei haben einen Sichtschutz aufgestellt, um Blicke auf das Opfer zu verhindern. Wie lange die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt bleibt, ist derzeit noch unklar.