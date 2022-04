Stau auf der A2: Aktuelle Verkehrsmeldungen und Behinderungen in Sachsen-Anhalt

Auf der A2 kommt es in Sachsen-Anhalt regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen. Die aktuellen Staumeldungen, Baustellen und Sperrungen im Überblick.

Magdeburg/DUR - Unfall, Stau oder Baustelle: Auf der A2 in Sachsen-Anhalt kommt es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Hier gibt es die aktuellen Meldungen im Überblick:

21.04.: A2 aktuell: Magdeburg in Richtung Braunschweig

Zwischen Eilsleben und dem Rastplatz Lorkberg Nord liegen seit etwa 16 Uhr Metallteile auf dem mittleren Fahrstreifen.

+++Update 16.50 Uhr: Die Gegenstände wurde von der Fahrbahn entfernt.

20.04.: A2 Unfall aktuell: Bei Burg kracht es gleich doppelt

Gleich zweimal innerhalb von einer halben Stunde kam es am Mittwoch auf der A2 bei Burg in der Börde zu Karambolagen, in denen mehrere Autos und Laster zusammengeschoben wurden. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Die Fahrbahn musste aufgrund der Unfälle erst in Richtung Berlin, dann in Richtung Hannover jeweils komplett gesperrt werden.

A2 Unfall am 1.4.: Magdeburg Richtung Berlin - Rastplatz Wüstenforst Süd und Ausfahrt Ziesar

Zwischen dem Rastplatz Wüstenforst Süd und der Ausfahrt Ziesar kam es am Morgen zu einem Unfall auf dem Verzögerungsstreifen. Die Polizei ist vor Ort, fahren Sie bitte besonders vorsichtig, Ausfahrt gesperrt.