Ein umgekippter Kies-Lkw hat am Freitagmorgen die A38 bei Lützen blockiert. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt, die Unfallursache ist noch unklar. Derzeit werde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Am Freitag kam es auf der A38 bei Lützen zu einem Unfall. Aus bislang ungeklärten Gründen war ein Lkw auf die Fahrbahn gestürzt und hatte über dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen Kies verteilt.

Lützen. - Auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig hat es am Freitagmorgen bei Lützen (Burgenlandkreis) einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lkw voller Kies gegen 7 Uhr nahe der Anschlussstelle umgekippt.

Demnach habe der 31-jährige Fahrer eines tschechischen Mercedes-Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in der Folge mit diesem auf den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen gefallen.

Der Fahrer sowie ein weiterer Insasse wurden bei dem Unfall verletzt. Beide Männer seien zunächst an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser nach Merseburg und Weißenfels gebracht worden.

A38-Unfall bei Lützen: Verkehr über linken Fahrstreifen, Bergung von Lkw wird vorbereitet

Wie die Polizei bekannt gab, werde der Verkehr derzeit über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung sei in Vorbereitung. Ob dafür eine Vollsperrung notwendig werde, sei nach Angaben der Beamten derzeit noch unklar.

Ebenso unklar sei die Ursache und der genaue Hergang des Unfalls. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können die Ermittler zum derzeitigen Stand noch keine Angaben machen.