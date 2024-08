Unfall auf Saalebrücke Video von schweren Explosionen auf A38: Lkw kracht in mit Gasflaschen beladenen Lastwagen - Tagelange Sperrung

Am späten Donnerstagabend ist es auf der Saalebrücke zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw krachte am Stauende in einen mit Gasflaschen beladenen Lastwagen. Die A38 bleibt für mehrere Tage gesperrt.