Zeitz/Naumburg/MZ - In den vergangenen Wochen sind die AfD-Büros in Zeitz und Naumburg attackiert worden. Nach Angaben des AfD-Kreisverbands wurden an beiden Objekten die Scheiben beschädigt, in Naumburg so stark, dass „die gesamte Scheibe ausgetauscht werden muss, da die Gewalteinwirkung trotz Sicherheitsscheibe zu groß war“.

Die Polizeiinspektion Halle bestätigt gegenüber der MZ, dass am vergangenen Samstag Anzeige wegen Sachbeschädigung an dem Kreistagsbüro der AfD in Naumburg erstattet wurde. Es seien Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet worden.

AfD-Büros in Zeitz und Naumburg attackiert: Kreischef fühlt sich überwacht

Während es in der Vergangenheit schon des Öfteren Angriffe auf die AfD-Büros im Burgenlandkreis gab, zeigt sich der Kreisvorsitzende Lothar Waehler „schockiert und selber schwer betroffen“ von weiteren Angriffen, die er in diesem Zusammenhang sieht. So sei ein Werbeschild seiner Firma „ausgehebelt und heruntergerissen“ worden. Und nicht nur das.

Als er vor Kurzem auf seinem Grundstück in Gutenborn gearbeitet hat, habe ein Auto mit Bamberger Kennzeichen und zwei Frauen darin vor seinem Haus angehalten. Eine Insassin hätte daraufhin Fotos von ihm und seinem Grundstück geschossen. Die AfD vermutet Linksextremisten hinter den Aktionen. Die Polizei konnte zu dem Hintergrund der Taten im Burgenlandkreis indes noch keine Angaben machen.