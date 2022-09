Die Polizei nannte es einen „nicht alltäglichen Unfall“: Zwei Autofahrer sind am Freitagabend in der Nordthüringer Stadt aneinandergeraten. Einer der beiden wird wohl nun länger zu Fuß gehen müssen.

Leinefelde-Worbis/dpa - Zwei Autofahrer haben sich in Leinefelde-Worbis erst angepöbelt und dann eine Rempelei mit Blechschaden geliefert. Die Polizei sprach am Samstag von einem „nicht alltäglichen Unfall“, der sich am Freitagabend in der Nordthüringer Stadt ereignet habe. Zunächst habe ein 41-Jahre alter Autofahrer verkehrsbedingt angehalten - allerdings in der Mitte der Fahrbahn. Das passte einem entgegen kommenden Autofahrer offensichtlich nicht.

Nach einem unfreundlichen Wortwechsel bei heruntergelassenen Scheiben fuhr der 34 Jahre alte Fahrer nach Polizeiangaben zunächst an, setzte dann aber mit seinem Fahrzeug zurück. Dabei kollidierten beide Autos und es entstand Blechschaden. Bei der Unfallaufnahme maßen die Polizeibeamten bei dem 41-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.