Zu einem Rottweilerangriff ist es an der Kiesgrube in Gröbzig gekommen.

Gröbzig/DUR. - An der Kiesgrube im Gröbziger Weg in Gröbzig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist eine 24 Jahre alte Frau am 27. Juni gegen 12 Uhr von einem Rottweiler gebissen worden, so die Polizei.

Die Frau sei dabei verletzt worden und habe sich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus begeben müssen. Die Polizei sucht nun den Hundehalter und nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, heißt es.

Diese Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Telefonnummer 03496/4260 zu melden.