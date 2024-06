Vor einer Sparkassenfiliale in Wittenberg ist es zu einem Angriff auf einen 23 Jahre alten Mann gekommen. Dieser wurde dabei schwer verletzt.

Angriff in Wittenberg

Mit einem spitzen Gegenstand ist ein Mann vor der Wittenberger Sparkasse Am alten Bahnhof niedergestochen worden.

Wittenberg/DUR. - Vor der Sparkassenfiliale Am alten Bahnhof in Wittenberg ist ein 23 Jahre alter Mann mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 11.45 Uhr.

Der junge Mann sei nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen an den Gliedmaßen des Mannes sind schwer, aber nicht lebensgefährlich, heißt es.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen 20 Jahre alten Mann aus Wittenberg. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das Tatmotiv ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.