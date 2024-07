Unbekannte haben in der Nacht in Halle-Trotha eine Wohnung eines 42-Jährigen aufgebrochen und ihn bis auf den Balkon geprügelt. Auch Reizgas haben die Männer versprüht.

Männer dringen in Halle-Trotha in Wohnung ein und prügeln und besprühen 42-Jährigen

Halle (Saale)/DUR/us. - Zwei Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen 42 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in Halle-Trotha überfallen und verprügelt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach drangen die Unbekannten kurz vor 1.30 Uhr in die Wohnung des Mannes ein, indem sie die Tür eintraten und auf den Mann losprügelten und Reizgas einsetzten. Die gegenseitigen Fausthiebe verlagerten sich anschließend bis auf den Balkon, heißt es weiter. Anschließend flüchteten die Angreifer.

Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.