Ausreißer-Pferd läuft auf Auto in Brehna zu - 1.000 Euro Schaden

Brehna/MZ - Ein frei laufendes Pferd hat am Mittwochnachmittag in Brehna für Aufregung gesorgt. Das reiterlose Tier kam gegen 15.45 Uhr einer 47-jährigen Fahrerin eines Chevrolets in der Bahnhofstraße entgegen und streifte mit dem Zaumzeug das Auto.

Das Fahrzeug wurde dadurch laut Polizei beschädigt. Die Höhe des Schadens wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Tier trug keine Verletzungen davon. Es war offenbar ausgerissen. Doch seine Freiheit in den Straßen Brehnas nahm ein baldiges Ende. Der Besitzer konnte das Pferd wenig später wieder eingefangen und in den heimischen Stall bringen.