Burg - Spektakulär und zum Glück glimpflich ist am Wochenende ein Einsatz auf der Autobahn 2 abgelaufen. Ein Mercedes war am späten Nachmittag vom 16. Dezember 2023 auf der Fahrbahn Richtung Berlin in Sichtweite der Anschlussstelle Theeßen in Brand geraten.

Flammen seien im Motorraum entstanden, nachdem es dort eine Rauchentwicklung gegeben hat, berichteten die Insassen der Burger Feuerwehr. Die ist mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften zwar schnell vor Ort gewesen, konnte das Fahrzeug aber nicht mehr retten. Es habe sich im Vollbrand befunden, so Julian Strobach gegenüber der Volksstimme. Zuvor hatte ein Lkw-Fahrer versucht, den vier Insassen des Wagens zu helfen, indem er einige Flaschen Wasser zum Löschen zur Verfügung stellte, ehe die Feuerwehr eintraf.

Die Flammen haben den Mercedes auf der Autobahn 2 Fahrtrichtung Berlin kurz vor der Anschlussstelle Theeßen zerstört. Foto: Feuerwehr Burg

Die Alarmierung erfolgte über die Leitstelle. Knapp zwei Stunden waren die Brandbekämpfer vor Ort.

Die Feuerwehrleute sprachen im Nachgang von einem „Standard-Autobrand“, bei dem zum Glück niemand zu Schaden gekommen sei. Warum der Wagen in Flammen aufging, ist indes unklar.

Für die Burger Feuerwehr war dies der 231. Einsatz in diesem Jahr.