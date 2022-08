Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Donnerstagabend bei Weißenfels auf der Autobahn A9 ein liegengebliebenes Auto übersehen und krachte in das Fahrzeug. Es entstand ein Stau nach Sperrung der Strecke.

Zu einem langen Stau nach Streckensperrung ist es am Donnerstagabend auf der A9 bei Weißenfels gekommen. Symbolbild:

A9/Weißenfels (dpa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Weißenfels im Burgenlandkreis sind vier Menschen verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Auto eines 34-Jährigen aufgrund eines technischen Defekts am Donnerstagabend auf der A9 Richtung München zum Stehen gekommen. In seinem Auto befanden sich zwei Mitfahrer. Ein herannahender Kleintransporter stieß mit dem liegengebliebenen Auto zusammen, weil der Fahrer es den Angaben nach zu spät gesehen hatte.

Wegen des Zusammenstoßes verkeilten sich die beiden Fahrzeuge so stark, dass ein Hilfsdienst die Insassen aus beiden Fahrzeugen bergen musste. Weitere Informationen über die Verletzten wurden zunächst nicht bekannt. Die A9 war bis zum späten Abend gesperrt.