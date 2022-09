Dessauerin wird schlüsselloses Auto gestohlen - doch die professionellen Diebe werden von ihr gefilmt

Autodiebstahl ohne Schlüssel: Die Klingel hat den Diebstahl aufgenommen. In einer der Handtaschen hat die Täterin vermutlich das Gerät zum Verlängern des Funksignals.

Dessau/MZ - Die Frau im hellen Kapuzenpulli schaut sich nicht einmal um. Braucht sie auch nicht, denn dieser Diebstahl ist leise, unauffällig und kommt ganz ohne Brecheisen und Schraubenzieher aus. Seelenruhig öffnet sie die Beifahrertür, steigt ein und schließt sie sanft wieder, so als komme sie gerade vom Einkaufen oder dem Arztbesuch. Sechs Sekunden später setzt sich der dunkle Jeep Compass in Bewegung und verschwindet in der Dessauer Nacht - vermutlich für immer.