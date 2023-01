Ein 9 Jahre altes Kind ist in Baalberge im Salzlandkreis mit einem Auto zusammengeprallt. Es erlitt schwere Kopfverletzungen.

In Baalberge im Salzlandkreis ist ein 9 Jahre altes Kind bei einem Unfall von einem Auto angefahren und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Symbolbild:

Baalberge (vs) - Beim Zusammenprall mit einem Auto in der Bernburger Straße in Baalberge im Salzlandkreis ist ein 9 Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach war eine 43-jährige Autofahrerin zunächst in Richtung Poleyer Straße unterwegs, als plötzlich das Kind auf die Fahrbahn lief. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte die Frau offenbar einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Kind stürzte und erlitt sichtbare Kopfverletzungen mit Abschürfungen.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind für weitere Untersuchungen sofort ins Krankenhaus.