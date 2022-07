Im Saalekreis ist am Donnerstagabend ein Mädchen bei einem Badeunfall verletzt worden. Die Achtjährige musste reanimiert werden. Ein Mann behinderte den Rettungseinsatz.

Illustration: Kräfte von DLRG und Feuerwehr im Einsatz auf einem Gewässer. Am Donnerstag ist es am Hasse-See im Saalekreis zu einem Badeunfall gekommen.

Braunsbedra/DUR/dpa - Ein Mädchen ist beim Baden im Hasse-See bei Braunsbedra (Saalekreis) lebensgefährlich verletzt worden. Das achtjährige Mädchen habe nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend mit anderen Kindern am Ufer des Sees gespielt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Als das Mädchen im See tauchte, verschwand sie plötzlich. Sie musste demnach von Zeugen im Wasser gesucht und reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Zum Gesundheitszustand können noch keine weiteren Angaben bekanntgegeben werden.

Während des Einsatzes fotografierte laut Polizei ein Mann aus Leipzig das Geschehen und störte damit den Einsatz. Seine Kamera sei beschlagnahmt worden, dagegen habe er sich entschieden gewehrt und erheblichen Widerstand geleistet.

Gegen den 64-Jährigen werde wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.