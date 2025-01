Die weihnachtliche Atmosphäre noch ein wenig im Januar genießen - in der Beethovenstraße in Bernburg ging das gewaltig schief.

Weihnachtsbaum setzt Wohnung in Bernburg in Brand: 40.000 Euro Schaden

Feuer in der Beethovenstraße

Bernburg. - In der Beethovenstraße in Bernburg hat ein Weihnachtsbaum am späten Samstagnachmittag Feuer gefangen und einen Zimmerbrand verursacht. Eine 65-jährige Frau hatte Kerzen auf dem Baum angezündet, wie die Polizei mitteilte.

Der Baum geriet in Flammen, das Feuer breitete sich auf umstehende Möbel aus. Die Wohnung sei gegenwärtig nicht bewohnbar, hieß es.

Durch den Brand und die Löscharbeiten sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden.