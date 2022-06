Bei Brandeinsatz im Harz: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten in Neinstedt verletzt

Im Landkreis Harz ist am Dienstag ein 35 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Löscheinsatz verletzt worden. Mehrere Gebäude wurden vom Feuer zerstört.

Neinstedt/dpa - Zwei Gebäude sind in Neinstedt (Landkreis Harz) vollständig abgebrannt. Ein weiteres Haus wurde bei dem Feuer am Dienstagabend stark beschädigt. Dabei sei ein Sachschaden von etwa 700.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen weiter mit.

Bei den Löscharbeiten wurde ein 35 Jahre alter Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Die Brandursache war unklar. Die Polizei ermittelt.