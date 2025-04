Zwei Graffiti-Sprayer haben sich in Halle eine Auseinandersetzung der besonderen Art geliefert. Die Polizei schritt ein.

Streit unter Graffiti-Sprayern eskaliert in Halle: Statt Hauswände das Gesicht besprüht

Ein Graffiti-Sprayer ist in der Bernburger Straße in Halle auf einen anderen losgegangen.

Halle (Saale).- Zwei Graffiti-Sprayer haben am frühen Dienstagmorgen in der Bernburger Straße in Halle einen Streit auf ungewöhnliche Art und Weise eskalieren lassen, wie die Polizei meldet.

Demnach beschmierten sie zunächst kurz vor 0.30 Uhr gemeinsam eine Hauswand, gerieten aber in einen heftigen Streit. Dabei habe ein Sprayer seine Farbe als Waffe benutzt und das Gesicht des anderen besprüht, heißt es. Dabei sei der Angegriffene leicht verletzt worden.

Die beiden Streithähne wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt.