Ein Senior aus Cochstedt ist um all seine Wertsachen betrogen worden. Eine Anruferin hatte ihn zuvor in ein mehrstündiges Gespräch verwickelt.

Cochstedt. - Ein 86 Jahre alter Senior aus Cochstedt hat am frühen Freitagnachmittag all seine Wertsachen an Betrüger verloren, wie die Polizei am Montag meldet.

Demnach wurde der Mann um 14 Uhr von einer falschen Polizistin angerufen und zwei Stunden lang in ein Gespräch verwickelt. Die Anruferin habe angegeben, dass der Rentner bereits von Kriminellen ausgespäht worden sei, so die Polizei. Außerdem wurde vorgegeben, die Strahlenwerte in der Wohnung des 86-Jährigen messen zu müssen.

Betrügerin schockt in Cochstedt mit falschen Strahlenwerten und erfundenen Kriminellen

Aus diesem Grund sollte der Rentner sein Bargeld, die EC-Karten und Schmuck in einen Topf vor die Tür legen und die Rollläden herunterziehen, um den Blick zu versperren. Das befolgte der 86-Jährige auch.

Als der Mann wieder vor die Tür schaute, sei der Topf mit den ganzen Wertsachen verschwunden gewesen, so die Beamten weiter.