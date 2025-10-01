Eine Gruppe von acht betrunkenen Personen hat Passanten vor einem Geschäft in Wittenberg belästigt. Eine 18-Jährige wurde von einem Mann beleidigt.

So betrunken, dass sie brechen mussten: Acht Betrunkene pöbeln Passanten an

Wittenberg. - Am Dienstagabend sind vor einem Laden in der Straße der Befreiung in Wittenberg Passanten von acht betrunkenen Personen belästigt worden, teilt die Polizei mit.

Die alkoholisierten und sich teils erbrechenden Personen sollen sich gegen 17.25 Uhr vor dem Geschäft aufgehalten haben. Als sich eine 18-Jährige über das unmögliche Verhalten beschwerte, sei sie von einem 38-Jährigen aus der Gruppe beleidigt worden.

Die Polizei verwies die Störer des Platzes und hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 38-Jährigen eingeleitet.