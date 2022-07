Mit Haftbefehl gesucht: Polizei stoppt betrunkenen Radladerfahrer in Dresden

In Dresden hat die Polizei am Mittwoch einen Radladerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der nicht nur betrunken unterwegs war, sondern zudem per Haftbefehl gesucht wurde. Auch für seinen Kollegen hatte das Zusammentreffen mit den Beamten unangenehme Konsequenzen.

Dresden/DUR – Ein betrunkener Fahrer eines Radladers hat am Mittwoch zahlreiche Schäden in Dresden verursacht. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, sei der Mann den Beamten aufgefallen, nachdem er am Nachmittag eine rote Ampel auf der Königsbrücker Straße überfuhr.

Zudem war der Fahrer in Schlangenlinien unterwegs und schliff mit der Schaufel des Radladers auf der Straße, wobei er mehrfach den Randstein touchierte.

Betrunken und ohne Führerschein: Fahrer von Radlader in Dresden gestoppt

Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 42-Jährigen ein Alkoholwert von 1,6 Promille gemessen, außerdem stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein besaß. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden sie zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Als die Polizisten ihm dies mitteilten, versuchte er zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte aber wenig später festgenommen werden. Dabei wehrte er sich und trat nach den Beamten, ohne sie jedoch zu verletzen.

Mit Haftbefehl gesucht: Radladerfahrer verursacht zahlreiche Schäden in Dresden

Im Nachgang stellten die Beamten weiterhin fest, dass der Mann offenbar aus Richtung Fetscherplatz gekommen war und bereits von der Waldschlösschenbrücke an immer wieder Kratzspuren auf der Fahrbahn verursacht hatte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Betrunkener Radladerfahrer in Dresden unterwegs: Auch Kollege ohne Führerschein

Während der Festnahme kam es darüber hinaus noch zu einem weiteren Zwischenfall: Ein Arbeitskollege des Mannes sollte den Radlader vom Kontrollort auf ein Tankstellengelände fahren. Dabei stellten die Beamten fest, dass auch er keinen gültigen Führerschein besaß. Gegen ihn wird nun ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.