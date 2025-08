Die Polizei hat am Montag auf der Autobahn 9 zwischen Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung Berlin geblitzt. Ein Autofahrer war dabei besonders schnell unterwegs.

Die Polizei hat am Montag auf der Autobahn 9 zwischen Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung Berlin geblitzt.

Wittenberg. - Am Montag hat die Polizei auf der A9 zwischen Vockerode und Coswig die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert.

Auch interessant: Autofahrer aufgepasst! Blitzermarathon der Polizei in Sachsen-Anhalt startet am 4. August

In Fahrtrichtung Berlin wurden laut den Angaben im Laufe des Tages bei 6.028 Fahrzeuge das Tempo gemessen. Dabei hielten sich 27 Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde.

Polizei blitzt Raser auf der A9 zwischen Vockerode und Coswig

Für einen dürfte es eine empfindliche Strafe geben. Der Raser wurde laut Polizei mit 123 Kilometern pro Stunde geblitzt.

Nach Abzug der Toleranz könnte auf ihn ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, ein Punkt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot zukommen, so die Polizei.