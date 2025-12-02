Auf der B184 zwischen Roßlau und Dessau hat die Polizei die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Ein Autofahrer fiel dabei mit einer besonders hohen Geschwindigkeit auf.

Dessau-Roßlau. - Am Montag ist der Polizei auf der B184 zwischen Roßlau und Dessau ein Raser ins Netz gegangen. Dieser war mit 186 Kilometer pro Stunde unterwegs, teilt die Polizei mit.

Die Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße beträgt 100 km/h. Das wird für den Autofahrer teuer. Ihm droht ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Angaben zufolge durchfuhren insgesamt 2.389 Fahrzeuge die Messstelle der Polizei auf der B184. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit verstießen 77 Fahrzeugführer, so die Polizei weiter.